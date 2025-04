Philipp Lahm, lenda do Bayern Munique, fez uma antevisão tática ao encontro entre os bávaros e o Inter, nos quartos de final da Liga dos Campeões. Mesmo não sabendo o resultado, e criticando o estado atual das equipas italianas, apontou um caminho a seguir para mesmas: ser como o Atlético Madrid de Diego Simeone.

Apesar da vitória do coletivo italiano, por 2-1, Lahm acredita que estes sofreram um declínio nos últimos anos.

«As equipas italianas de hoje em dia lembram-me um Ferrari cuja potência foi reduzida para 200 cavalos, com o tanque meio cheio e a ficar sem combustível a 10 voltas da meta, E mesmo o design mais elegante já não é suficiente», começou por escrever no The Guardian.

«Eu também sou filho do futebol italiano», referiu ao dar o exemplo da final de 1993/94, conquistada pelo Milan frente ao Barcelona (4-0), jogo esse que analisou inúmeras vezes.

Mesmo com um passado brilhante, as equipas em Itália foram perdendo o ímpeto e já vai longe a última conquista na Champions: a última foi em em 2010, na altura com a Inter de José Mourinho.

«Na minha juventude, jogar contra equipas italianas era um pesadelo. Em torneios na Sicília, Viareggio ou Sardenha, não ganhávamos nada de graça e apanhávamos sempre, Mais tarde, perdemos as “meias” do Mundial de 2006 e do Euro 2012», apontou.

A juntar à «falta de investimento», Lahm destacou também o pouco «compromisso» dos jogadores do campeonato italiano, onde jogam por exemplo João Félix e Rafael Leão.

«Há falta de iniciativa, compromisso e capacidade atlética em campo. Por exemplo, a Itália gasta muito menos que as outras quatro grandes ligas: Espanha, Inglaterra, França e Alemanha, e, além disso, os jogadores correm menos».

«A Itália não atualizou o seu sistema operacional e ele funciona muito lentamente. Essa falta de dinamismo persistiu e criou um problema de qualidade. Quando a pressão adversária é muito baixa, nenhum jogador atinge o nível de classe mundial. É por isso que já não há Baggio, Del Piero, Cannavaro, Maldini, Baresi, Gattuso ou Pirlo», atirou o antigo internacional alemão.

Por fim, Lahm apontou um exemplo e um farol para os italianos seguirem e «voltarem à antiga glória»:

«Fomos (Bayern Munique) eliminados nas meias-finais da Liga dos Campeões de 2016 pelo Atlético de Madrid. Os nossos adversários tiveram 180 minutos da mais alta intensidade. O futebol de Diego Simeone impressiona-me e a boa notícia para Itália é que se pode vencer com futebol defensivo. Mas desacelerar não é a resposta; grandeza por si só já não é suficiente», partilhou.

«Podem adicionar algo como: ganhar a bola, atividade na posse, um desejo implacável de conquistar e atacar - o estilo Simeone. Podem aprender muito com a paixão deste técnico argentino. Na realidade, toda a Itália deveria estar a jogar como o Atlético Madrid», concluiu.

O Inter, única equipa italiana em competição, acabou por vencer o Bayer Munique na primeira mão. O segundo jogo está marcado para dia 16 de abril. às 20h.