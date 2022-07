Apresentado oficialmente nesta sexta-feira como novo jogador do Atlético de Madrid, Samuel Lino afastou o cenário de uma saída por empréstimo, quando confrontado com essa possibilidade.

«Temos grandes jogadores com quem vou aprender muito. Posso responder a essa pergunta com trabalho em campo, não tenho outra forma de convencer o treinador, a não ser trabalhando muito, de forma a mostrar que tenho capacidade para estar no onze», vincou em conferência de imprensa.

O antigo extremo do Gil Vicente confessou ter ficado «muito feliz» quando soube do interesse dos colchoneros.

«Conversei com a minha família e vi que era uma grande oportunidade. Depois de pensar muito e decidir, todos ficaram entusiasmados com o Atlético e tentamos fechar o mais rápido possível», revelou.

Lino descreveu-se como «um jogador rápido que gosta de driblar e estar junto à linha». «Gosto de ser feliz em campo. Não tenho segredos, sou feliz, como todos os brasileiros», notou, antes de admitir que ainda não teve uma conversa privada com o treinador Diego Simeone.

«Apresentei-me, mas não tivemos uma conversa específica», concluiu.