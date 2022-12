Ainda não é oficial, mas Matheus Cunha já se despediu do Atlético de Madrid para se mudar para o Wolverhampton, de Inglaterra.

Uma transferência que deixa o pai do avançado brasileiro feliz. Em declarações ao Globoesporte, Camilo Cunha deixou críticas a Diego Simeone, o técnico dos colchoneros.

«Naquele sistema do Simeone, é impossível os avançados evoluírem. É muito difícil isso», começou por dizer, antes de revelar que a mudança para Inglaterra também se deveu aos problemas financeiros do Atlético.

«Aparece esta proposta e eles [At. Madrid] não puderam rejeitar. Talvez o dono do clube quisesse que ele continuasse, e os adeptos também, mas o clube precisa de fazer dinheiro. Já estava bem instalado em Madrid, mas são ossos do ofício. Vai ser uma chegada com muito protagonismo e só desejamos sorte», concluiu.