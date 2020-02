O médio do Atlético de Madrid, Saúl Ñíguez, decidiu na receção ao Liverpool esta terça-feira e afirmou, no rescaldo, que o jogo da primeira mão dos oitavos de final o fez lembrar momentos vividos no antigo estádio, o Vicente Calderón.

«É o resultado do trabalho, de não deixar de acreditar, de persistir, de continuar a trabalhar, apesar de que todo o mundo não acredite em nós e nos queira tirar de lá de cima. O ambiente fez-me lembrar as velhas noites do Calderón», comparou Saúl, em declarações à imprensa espanhola.

LEIA MAIS: todas as notícias do futebol internacional

O médio de 28 anos é o segundo melhor marcador do Atlético em eliminatória da Liga dos Campeões e está a apenas um golo do melhor, Antoine Griezmann, que tem seis e mudou-se esta época para o Barcelona.

«Querem matar-nos, criticam-nos, mas os que estão sempre, são os atléticos de sempre», afirmou, ainda.

A segunda mão disputa-se em Anfield, a 11 de março.