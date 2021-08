O futebolista hispano-uruguaio José María Giménez chegou a acordo para a renovação do contrato com o Atlético de Madrid, ficando vinculado aos colchoneros até 30 de junho de 2025.

Giménez, defesa central de 26 anos, internacional pela seleção do Uruguai, ampliou mais duas épocas ao contrato que já tinha e que vigorava até 2023.

Foi em 2013 que Giménez chegou ao futebol europeu e ao Atlético, depois de ter alinhado no Danubio, no Uruguai, no seu primeiro ano como sénior.

Leva oito temporadas no Atlético, nas quais conquistou dois campeonatos, uma Supertaça de Espanha, uma Liga Europa e uma Supertaça Europeia.