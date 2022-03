Héctor Herrera assinou um pré-acordo com o Houston Dynamo, informou o clube norte-americano.



No comunicado divulgado no site oficial, o emblema da MLS explica que o internacional mexicano apenas se vai juntar à equipa após terminar o que resta desta temporada no Atlético de Madrid. Vai chegar como jogador livre e assinar um contrato válido até 2024 com opção de o prolongar por mais um ano.



O médio, de 31 anos, vai assim encerrar a passagem pela Europa onde chegou para jogar no FC Porto oriundo do Pachuca. Herrera esteve seis anos no Dragão, disputou 245 jogos e chegou a ser capitão de equipa, até sair a «custo zero» para o Atlético de Madrid em 2019/20.



Entre Portugal e Espanha, o mexicano conquistou, até ao momento, uma Liga portuguesa, uma Liga espanhola e duas Supertaças Cândido de Oliveira.