O médio brasileiro Bruno Guimarães afirmou que podia ter ido para o Benfica ou para o Atlético de Madrid no mercado de transferências de inverno. Na apresentação como novo jogador do Lyon, o jogador de 22 anos mostrou-se firme e feliz por ter rubricado contrato com o clube de França.

«Podia ter ido para o Atlético de Madrid ou para o Benfica, agradeço o interesse. Tenho passaporte espanhol, é verdade que podia ter escolhido a liga espanhola. Mas estou orgulhoso de vir para o Lyon, sinto-me em casa em Lyon. Vou tratar de integrar-me o mais rapidamente possível», afirmou, reforçando a ideia de que Juninho Pernambucano foi crucial no processo.

LEIA MAIS: todas as notícias do futebol internacional

«Juninho foi importante na minha decisão, ele falou com a minha família, os meus agentes. Encontrei alguém sincero, leal, ofereceu-me um plano de carreira bonito. Há muitos jovens em Lyon», notou.