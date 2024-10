Diego Simeone voltou a falar aos jornalistas, este sábado, para antever o jogo com a Real Sociedad, mas a conferência de imprensa do treinador do Atlético de Madrid foi marcada por perguntas sobre a recente derrota com o Benfica (4-0), na 2.ª jornada da Liga dos Campeões.

O técnico dos «colchoneros» assumiu que a equipa não esteve ao seu nível, porém, recusou que exista mau ambiente no balneário.

«Foi um jogo mau e por isso perdemos», começou por dizer.

«Não acho isso, acho que o nosso ambiente é bom e estamos a trabalhar de acordo com a equipa que queremos ter. Há jogadores que estão a adaptar-se e nós temos de fazer com que eles se adaptem. Não vejo mau ambiente, fizemos um mau jogo e por isso perdemos. Vamos ver se conseguimos vencer a Real Sociedad», acrescentou.

Simeone também rejeitou a ideia de que o At. Madrid teve falta de compromisso na Luz. «Não vi falta de empenho ou intensidade na equipa, mas sim falta de jogo. No futebol é preciso jogar além de ter empenho e intensidade.»