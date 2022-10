[Artigo atualizado após confirmação, pela Liga espanhola, de que João Félix tem a autoria dos dois golos]

Diego Simeone lançou João Félix aos 60 minutos, no encontro com o Cádiz, e a aposta revelou-se acertada. O português entrou com o Atlético de Madrid a perder 2-0 e apontou um bis para restabelecer a igualdade. Contudo, os colchoneros viriam a perder no último lance da partida.

A relação do internacional luso com o técnico argentino tem sido colocada em causa nas últimas semanas, até pelos escassos minutos que Félix tem tido, mas Simeone deixou-lhe elogios.

«O campo fala e o campo tem a verdade. Entrou, entrou para fazer o que sabe e fez muito bem, marcou um bom golo, com alguma sorte mas com a intenção de gerar perigo. Foi o avançado mais perigoso, fez um grande golo... espero que ele possa manter isso porque este é o jogador que todos nós queremos», disse o treinador do Atlético de Madrid após o jogo, citado pelo Mundo Deportivo.

Simeone, depois, destacou o português num comentário sobre a partida. «João Félix jogou como precisamos dele. Entrámos no jogo, apareceu o grande golo do João... Estamos num momento em que as coisas não caem para o nosso lado, porque o João cabeceia para fazer o terceiro e, na jogada final, eles fizeram o 3-2.»