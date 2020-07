O Atlético de Madrid recebeu e venceu esta sexta-feira o Maiorca, por 3-0, no jogo inaugural da 34.ª jornada da primeira liga espanhola.

O português João Félix foi titular e um dos primeiros a criar perigo para a equipa balear: aos 24 minutos, recebeu a bola na área e, solto, rematou em bico, com a bola a rasar o poste.

Pouco depois, à meia-hora, surgiu o 1-0, por Morata. O avançado espanhol, de penálti, abriu o marcador, mas só à segunda tentativa. Reina defendeu o castigo máximo do adversário, mas o árbitro Javier Alberola Rojas mandou repetir, por alegada saída adiantada do guardião do Maiorca, que protestou em vão e foi batido na repetição. Logo após o golo, João Félix voltou a desperdiçar soberana oportunidade para marcar.

Em cima do intervalo, Koke cruzou rasteiro junto à linha de fundo e Morata encostou para o 2-0 na pequena área, para o bis na conta pessoal.

Já sem Félix em campo, na segunda parte – o português foi substituído aos 55 minutos por Correa e descarregou a frustração na bola – Koke assinou o 3-0 final ao minuto 79.

O Maiorca, que luta para fugir à despromoção, dependeu muito do serviço do japonês de 19 anos cedido pelo Real Madrid, Takefusa Kubo, mas saiu sem pontos do Wanda Metropolitano.

Com esta vitória, o Atlético consolida o terceiro lugar: tem agora 62 pontos, mais cinco à condição do que o Sevilha, quarto classificado com 57 e menos um jogo. O Maiorca vai manter o 18.º lugar – primeiro abaixo da permanência – ao fim da jornada, com 29 pontos, mas se o Celta de Vigo (17.º com 34 e menos um jogo) pontuar, o objetivo de ficar na liga espanhola fica mais difícil.