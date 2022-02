Depois da vitória sofrida na última jornada, o Atlético de Madrid voltou a desiludir com mais uma exibição desinspirada. Em jogo de acerto de calendário da 21.ª jornada da La Liga, a equipa de Diego Simeone, com João Félix e Luis Suárez a começarem no banco, perdeu por 1-0 diante do último classificado, o Levante.

Sentiram-se (e ouviram-se) as críticas dos adeptos do campeão espanhol, que só venceu dois dos últimos sete jogos.

A primeira parte do Atlético de Madrid foi um espelho daquilo que tem sido a temporada colchonera.

Com um ritmo de jogo morno e a iniciativa de jogo entregue ao adversário, a equipa de Simeone só conseguiu causar perigo em contra-ataque, na exploração dos espaços deixados pelo Levante, ou em lances de bola parada.

Mas foi a turma de Valência quem esteve mais perto do golo.

Ouviam-se assobios no Wanda Metropolitano, ainda mais acentuados após a grande ocasião desperdiçada por Jorge de Frutos. Numa abordagem infantil junto à linha de meio-campo, Giménez cabeceou a bola para trás e deixou o avançado do Levante com via aberta para fazer o golo, mas Jan Oblak emendou o erro do colega com uma excelente defesa.

Ainda antes do intervalo, o campeão espanhol somou a única oportunidade de golo em todo a primeira parte, com um remate de Thomas Lemar, em boa posição, que saiu muito por cima.

No recomeço, aconteceu o que já se previa.

Enis Bardhi teve muita liberdade no corredor central e serviu Gonzalo Melero. Com posição ganha a Reinildo, o médio formado no Real Madrid disparou de pé direito, já em queda, para abrir o marcador (54m).

O Atlético tentou a resposta nos minutos seguintes, mas foi o Levante quem voltou a criar perigo. A defesa colchonera deixou muito espaço, novamente, em zonas interiores e de Frutos apareceu a rematar para mais uma boa intervenção de Oblak.

João Félix entrou aos 64 minutos e desequilibrou pouco depois, após serpentear por vários adversários e conquistou um livre. Na cobrança, o internacional português disparou à barreira.

O campeão espanhol, à semelhança do que tem acontecido durante toda a época, continuava a tentar a reação na crença, mas sem discernimento. Aos 87 minutos, ainda não somava qualquer remate enquadrado.

Félix tentava «pegar na batuta», mas só em tempo de compensação conseguiu criar perigo, com um passe picado a isolar Correa, que não conseguiu a emenda na cara do guardião adversário.

A vitória em Madrid permite ao Levante encarar as próximas jornadas com outro entusiasmo. A formação de Valência tem agora 14 pontos, menos cinco do que o penúltimo classificado. Já o Atlético, desperdiçou a oportunidade de ultrapassar o Barcelona na tabela e continua em quinto lugar.