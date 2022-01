Villarreal e Atlético de Madrid empataram na noite deste domingo a dois golos, em jogo da 20.ª jornada da primeira liga espanhola.

O marcador foi desfeito aos dez minutos, numa obra de arte de Ángel Correa, que fez o 0-1 no marcador com um remate pouco depois da linha de meio-campo. Um candidato possível ao próximo Puskás.

O Villarreal festejaria o 1-1 aos 23 minutos, por Parejo, depois de Oblak ter defendido o penálti de Gerard Moreno, mas o golo seria anulado com auxílio do vídeo-árbitro, por mão de Parejo.

Porém, o empate surgiria mesmo pouco depois, por Pau Torres, aos 29 minutos, que desviou para a baliza depois de Oblak não ter conseguido agarrar a bola vinda de um livre de Parejo, do lado esquerdo.

Nova mexida no marcador aconteceu já na segunda parte, por Alberto Moreno, que fez o 2-1 no cara a cara com Oblak.

O português João Félix entrou aos 62 minutos e, pouco depois, a minuto 67, Kondogbia rematou de pé esquerdo à entrada da área para o fundo da baliza e para o 2-2 final. Kondogbia seria já expulso em tempo de compensação, por acumulação de amarelos.

Esta tarde, o Osasuna recebeu e venceu o Cádiz, por 2-0, com golos de Budimir (38m) e Barja (48m). No dérbi basco, houve empate entre Alavés e Athletic Bilbao, sem golos.

Isto num dia em que houve empate a uma bola com portugueses em campo no Rayo-Betis e vitória tangencial do Sevilha.

(Imagens Eleven Sports)