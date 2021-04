João Félix saiu este domingo lesionado do empate do Atlético Madrid com o Betis (1-1), naquele que foi o regresso à equipa após um mês de ausência. O internacional português contratiu um traumatismo no tornzelo que deixou alarmado o clube colchonero, e até o futebol espanhol, uma vez que os problemas físicos de Félix se têm arrastado esta temporada.

O programa El Chiringuito foi para a porta do hotel tentar apanhar o internacional português, o que acabou por conseguir. João Félix respondeu brevemente a duas perguntas, começando por dizer que o tornozelo está «bem». Mais tarde, garantiu que vai estar pronto para jogar a próxima partida do Atlético, que é no domingo frente ao Eibar.