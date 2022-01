O Atlético de Madrid apurou-se esta quinta-feira para os oitavos de final da Taça do Rei de Espanha, graças a uma goleada por 5-0 ante o Rayo Majadahonda, da terceira divisão, em jogo realizado precisamente no Wanda Metropolitano, que serviu de casa emprestada para a formação que também é da capital espanhola.

Foi um jogo de emoções distintas de parte a parte, logo pela negativa para o guarda-redes do Rayo, Gorka Giralt, que saiu lesionado aos cinco minutos, depois de, praticamente na primeira intervenção no encontro, ter sido pisado na mão direita por Luis Suárez. Entraria Álvaro Fernández, ainda meio a frio, para um encontro certamente especial, mas que acabaria por ser de má memória pelos cinco golos sofridos. O uruguaio escapou à sanção disciplinar.

O primeiro dos golos foi logo aos 17 minutos e, se houvesse vídeo-árbitro nesta fase da prova – só entra nos oitavos – talvez fosse anulado. Casado viu o alivio ser intercetado por Carrasco e a bola ficou à mercê de Matheus Cunha, que aproveitou o cara a cara com Fernández para marcar.

Ainda na primeira parte, Renan Lodi surgiu veloz pela esquerda e rematou após passe de Lemar para o segundo golo, aos 26 minutos. O terceiro foi de Luis Suárez, ao minuto 41, num remate na área, a passe de Llorente.

Na segunda parte, já com Vrsaljko, Corea, Koke (entraram logo após o intervalo) e ainda Griezmann e João Félix, que entraram aos 57 minutos, o Atlético ampliou e precisamente pelo francês e pelo português. Griezmann, após uma excelente jogada com Correa, fez o 0-4 e acabaria por sair em lágrimas e lesionado com um problema muscular, instantes antes de João Félix, lançado por Renan Lodi na ala esquerda, ter feito o 0-5 final de pé direito.

O Atlético acabou com dez em campo, pois já tinha esgotado as substituições, mas saiu com um resultado moralizador rumo aos oitavos de final.

O golo de João Félix:

Fechado o lote de apurados: Villarreal cai

Esta quinta-feira, outras seis equipas selaram a qualificação para os oitavos de final e destacam-se dois triunfos de equipas da segunda liga sobre equipas da primeira. O Girona afastou o Osasuna (vitória caseira por 1-0) e o Villarreal caiu na deslocação ao Sp. Gijón, por 2-1.

Quem não facilitou foi o Sevilha, que venceu fora o Saragoça, por 2-0, o mesmo resultado obtido pelo Athletic Bilbao na casa do Mancha. O Cádiz foi vencer ao Fuenlabrada por 1-0 e o Elche também triunfou fora, ante o Almería, por 2-1.

Estas equipas juntam-se a Real Madrid, Espanhol, Real Sociedad, Maiorca, Valência, Barcelona, Bétis, Rayo Vallecano e ao surpreendente Atlético Baleares, da terceira divisão, que eliminou o Celta.