Depois de, no fim de semana, terem sido captadas imagens de adeptos do Atlético de Madrid a vandalizar a placa de João Félix junto ao Estádio Cívitas Metropolitano, a cena repetiu-se esta quarta-feira.

Antes do jogo da Liga dos Campeões com a Lazio, os adeptos colchoneros deixaram sacos, beatas de cigarro e ainda latas de refrigerante em cima da placa do internacional português, que está claramente mal tratada.

Recorde-se que Félix está cedido pelo Atlético ao Barcelona e, no recente duelo entre as duas equipas, deu o triunfo aos catalães ao apontar o único golo do jogo, festejando de forma efusiva.