Apesar de várias abordagens de clubes europeus, Hulk assinou pelo Atlético de Mineiro pela vontade em jogar no Brasileirão, revelou a sua advogada. O internacional brasileiro fez apenas dois jogos como sénior no Brasil, ao serviço do Vitória, antes de se transferir para o Japão.



«Fazia falta ao sonho dele, que é de menino, de ser verdadeiramente conhecido no seu próprio país. Isso pesou mais para ele. Ele já estava a ouvir o Atlético e outros clubes no Brasil, mesmo sabendo que ganharia menos. Foi flexível, colocou um número limite na cabeça, e foi ainda mais flexível ao longo do desenvolvimento das negociações», explicou Marisa Alija, em entrevista ao Globo Esporte.



A advogada confirmou que o atacante recebeu propostas de vários clubes, mas que o dinheiro não foi o principal motivo na hora de decidir voltar ao país de origem.



«Ele teve, até ao último segundo, outras propostas a tentar demovê-lo da ideia de vir para o Brasil. O factor financeiro ficou em segundo plano, o Hulk ponderou outras coisas. E até por ter uma carreira vitoriosa, foi destaque por onde passou e conseguiu contratos rentáveis. O Hulk ponderou outros factores que eram importantes para ele como estar num clube grande clube. Ele passou eplo Vitória, fez só dois jogos bem no início da carreira», disse.

Hulk, lembre-se, conta com passagens por Tokyo Verdy, Kawaaski Frontale, FC Porto, Zenit e Shanghai SIPG.