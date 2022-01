Histórico! O Palmeiras tornou-se no primeiro clube brasileiro a liderar o ranking mundial anual da Federação de História e Estatística do Futebol (IFFHS).



A equipa orientada por Abel Ferreira ultrapassou os clubes europeus e acabou como o melhor clube do mundo de 2021. O campeão da América do Sul somou 322 pontos e terminou à frente de Atlético de Mineiro e de Man. City, as rastantes equipas no pódio.

O ranking da IFFHS considera todas as competições disputadas entre 1 de janeiro e 31 de dezembro de 2021, pelo que as conquistas da Taça Libertadores e da Taça do Brasil ajudaram ao triunfo.