O futebolista brasileiro Hulk, do Atlético Mineiro, esteve envolvido num acidente com uma moto esta terça-feira, em Belo Horizonte, junto a um shopping.

De acordo com a assessoria de imprensa do jogador, que já passou pelo FC Porto, o motociclista estava a maior velocidade e bateu na lateral do carro.

Um vídeo amador, gravado no local, mostra Hulk a conversar com o motociclista – que não saiu ferido – e a moto caída no chão.

«Hulk, inclusive, como mostra o vídeo, ofereceu apoio ao rapaz», referiu a assessoria do jogador, citada pelo jornal O Tempo.

Um dos funcionários do jogador, que também estava no local, detalhou o que se passou, dizendo que Hulk não estava no carro que bateu com a moto.

«Eu estava a conduzir e o Hulk estava no carro que vinha logo atrás. Ele percebeu o que aconteceu e saiu do veículo. Mas não foi absolutamente nada de mais, foi apenas um ‘encostãozinho’, não aconteceu nada com o rapaz. Está tudo», disse Gledson Chaves, a O Tempo, que refere que Hulk estava na loja de compras com a mulher e alguns funcionários, não se pronunciando sobre o caso.