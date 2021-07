O futebolista brasileiro Hulk, que já passou pelo FC Porto, foi o grande protagonista da vitória da noite de sábado do Atlético Mineiro ante o Corinthians (1-2), na 12.ª jornada do Brasileirão.

Já depois do golo de Mosquito para o Corinthians (38m), Hulk puxou das qualidades do seu pé esquerdo para um golaço de livre direto, aos 64 minutos. Depois, ao minuto 86, deu a volta ao marcador com um remate de pronto, colocado, com poucas hipóteses de defesa para o guarda-redes.

O Atlético é segundo classificado, com 25 pontos, os mesmos do líder Palmeiras, que tem menos um jogo realizado.