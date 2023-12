O atleta Benjamin Kiplagat, nascido no Quénia, mas que representava o Uganda, foi encontrado morto no país natal, na noite de sábado,

"Foi aberta uma investigação e a polícia está à procura de pistas", indicaram as forças policiais de Eldoret, no Vale do Rift, região famosa entre os atletas de alto rendimento pelas condições ideais para a preparação das principais provas.

Uma vez que o corpo apresenta ferimentos no peito e pescoço, a polícia acredita que o atleta terá sido esfaqueado.

Kiplagat, de 34 anos, representava o Uganda em provas de 3000 metros obstáculos, tendo participado nos Jogos Olímpicos de 2008, 2012 e 2016, além de diversos mundiais.