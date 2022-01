O Eintracht Frankfurt empatou este domingo na deslocação ao Augsburgo (1-1), em jogo da 19.ª jornada da Bundesliga, o principal campeonato alemão de futebol.

O 1-1 no marcador ficou definido na primeira parte. Kamada adiantou o Eintracht aos 22 minutos, mas Gregoritsch empatou para o Augsburgo, aos 38 minutos.

O português Gonçalo Paciência entrou aos 81 minutos.

Com este resultado, o Eintracht fecha a jornada 19 no oitavo lugar, com 28 pontos, os mesmos do Leipzig, sétimo. O Augsburgo é 15.º, com 19 pontos.

No outro jogo do dia, houve empate a duas bolas no Arminia Bielefeld-Greuther Fürth. Okugawa adiantou o Arminia aos oito minutos, Leweling (35m) e Nielsen (67m) viraram a favor dos visitantes, mas Gonzalo Castro conseguiu o 2-2 final (83m). O português Guilherme Ramos entrou na equipa do Arminia aos 83 minutos.

Na classificação, o Arminia é 16.º e antepenúltimo, com 18 pontos. O Fürth segue em 18.º e último, com sete pontos.