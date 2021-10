O Borussia Monchengladbach continua a tentar recuperar posições na Bundesliga. Este domingo recebeu e venceu o Bochum por 2-1, dias depois da goleada aplicada ao Bayern Munique na taça alemã: 5-0.



Frente ao Bochum, o Borussia chegou ao 2-0 por Plea (12) e Hofman (40), passando a segunda parte a gerir a vantagem. O Bochum só conseguiu reduzir aos 86 minutos, por Blum.



O Borussia passa a estar na nona posição da Bundesliga, com 14 pontos e ao lado do Hoffenheim. O Bochum tem dez e é 13º.



No outro jogo deste domingo, o Augsburgo goleou o Estugarda por 4-1 e apanhou o Eintracht Frankfurt no 15º posto, com nove pontos. O Estugarda está ombro a ombro com o Bochum.



Os golos foram marcados por Oxford, Goumeleeuw, Niederlechner e Finnbogason (Augsburgo) e Fuehrich (Estugarda).