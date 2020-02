O Avaí, de Augusto Inácio, perdeu com o Ferroviária, por 2-0, e foi eliminado nos 128 avos de final da Taça do Brasil pela equipa do quarto escalão do futebol brasileiro.

No estádio Fonte Luminosa, a equipa da casa ainda desperdiçou uma grande penalidade no início da segunda parte, mas acabaria por chegar à vantagem aos 66 minutos, com golo de Henan, antes de Hygor ter aumentado a diferença no marcador aos 72 minutos.

O treinador português sofre assim a segunda derrota consecutiva, após ter perdido, por 1-0, em casa frente ao Criciúma, em jogo a contar para o campeonato catarinense, prova em que se encontra na sexta posição, com sete pontos em cinco jogos, e para a qual defronta o Joinville no próximo domingo.

Pode ver os golos que eliminaram o Avaí de Inácio no vídeo abaixo: