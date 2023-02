O Frankfurt recebeu esta terça-feira o Darmstadt e venceu por 4-2, em jogo dos oitavos de final da Taça da Alemanha.

Os anfitriões colocaram-se na frente com um golo Randal Kolo Muani, aos seis minutos, a passe do lateral português Aurélio Buta.

O líder do segundo escalão germânico operou a reviravolta com um bis de Mathias Honsak (29m e 31m), mas Rafael Borré fez o tento da igualdade a um minuto do intervalo.

Na segunda parte, Kamada deu nova vantagem ao Frankfurt (62m) a passe de Kolo Muani e o francês, a protagonizar uma excelente temporada, fixou o resultado final em cima do minuto 90.

No outro jogo do dia, o Friburgo também carimbou a passagem aos quartos de final, ao vencer em casa do Sandhausen, 15.º na segunda divisão, por 2-0. Philipp Lienhart (87m) e Nils Petersen (90+5m) fizeram os golos da formação primodivisionária.

As duas últimas vagas na próxima fase ficarão definidas na quarta-feira, no Bochum-Borussia Dortmund e no Nuremberga-Fortuna Dusseldorf.