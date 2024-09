Graham Arnold já não é o selecionador de futebol da Austrália, confirmou a Federação de Futebol da Austrália (FA), esta sexta-feira, em comunicado.

«Graham Arnold deixará imediatamente o cargo de treinador principal. Arnold comunicou à FA, no início desta semana, a sua decisão de renunciar ao cargo, o que foi aceite», refere a FA, que diz estar agora «focada em nomear um novo treinador principal» antes dos próximos jogos da qualificação para o Mundial 2026, marcados para outubro.

A saída de Arnold acontece na sequência da derrota em casa com o Bahrain (1-0) e o empate na visita à Indonésia (0-0). A Austrália é 5.ª classificada do grupo C (um dos três da qualificação asiática), com um ponto, atrás de Japão (6), Arábia Saudita (4), Bahrain (3) e Indonésia (2) e apenas à frente da China (0).

Arnold, de 61 anos, que já tinha comandado interinamente a seleção em 2006 e 2007, estava no cargo desde agosto de 2018. Levou a equipa aos oitavos de final do Mundial 2022, no Qatar.