A Austrália garantiu presença nesta terça-feira no Mundial 2026 ao vencer a Arábia Saudita por 2-1, em Jedá. A seleção da Omã acalenta uma chance de se apurar de forma inédita para o Mundial.

Em encontro da 10.ª e última jornada do Grupo C da terceira fase de qualificação da zona asiática, os australianos venceram com golos de Connor Metcalfe (42 minutos) e Mitchell Duke (48), depois de Abdulrahman Alobud diantar os sauditas (19).

Na classificação, a Austrália terminou no segundo lugar, com 19 pontos, atrás do apurado Japão, que fechou com 23, e à frente de Arábia Saudita (13) e Indonésia (12), que seguem para a quarta fase de apuramento, China (nove) e Bahrain (seis).

A Austrália, 11.ª no Mundial2022, aumentou para oito o lote de seleções qualificadas, juntando-se a Argentina (América do Sul), Coreia do Sul, Irão, Japão, Jordânia e Uzbequistão (Ásia) e Nova Zelândia (Oceânia).

A 23.ª edição do Campeonato do Mundo de futebol realiza-se de 11 de junho a 19 de julho de 2026, no Canadá, Estados Unidos e México, que vão disputar a prova como anfitriões.

No Grupo A, avança o Irão em primeiro, tendo vencido por 3-0 a Coreia do Norte, com um dos golos do ex-FC Porto e Rio Ave Taremi, e Uzbequistão, vencedor também por 3-0 ante o Qatar, que segue para a quarta fase, com os Emirados Árabes Unidos, que foram ao já eliminado Quirguistão empatar a uma bola.

No Grupo B, faltava definir um dos postos da próxima ronda, e o empate 1-1 permitiu a Omã manter o ponto de vantagem em relação à Palestina, que fica de fora com o Kuwait.

Seguem em frente, para o torneio na América do Norte, a Coreia do Sul, que bateu por 4-0 o Kuwait, e a Jordânia, mesmo com derrota por 1-0 em casa do Iraque, a caminho da quarta ronda.

Nesta fase, a derradeira chance de apuramento, serão definidas mais três equipas na fase final, no caso os vencedores de cada 'poule' de três seleções, agendadas para outubro.