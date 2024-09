Juan Mata foi oficializado esta quinta-feira como reforço dos Western Sydney Wanderers, da primeira divisão australiana.

O internacional espanhol de 36 anos estava sem clube desde fevereiro, depois de ter deixado o Vissel Kobe, do Japão. Antes, havia jogado durante cerca de um ano no Galatasaray.

Mata, refira-se, conta com passagens de sucesso por Valência, Chelsea e Manchester United. Assina agora pela equipa que ficou no sétimo lugar do campeonato australiano na época passada.

📝 Bienvenido Juan!



We have tonight confirmed the signing of @FIFAWorldCup, @ChampionsLeague and @EURO2024 winner @juanmata8 for the upcoming @ALeagues season: https://t.co/N1hg9M0Ixc #WSW pic.twitter.com/wKkHrFMJLa