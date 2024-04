O avançado colombiano Ángel Torres, vencedor da Youth League de 2019 com o FC Porto, foi acusado de agressão sexual na Austrália.

Ángel Torres foi detido pela polícia de Gosford, esta segunda-feira, por «duas acusações de agressão comum, intimidação e relação sexual agravada sem consentimento», a 24 de março.

O ex-FC Porto pagou uma fiança e deverá apresentar-se a tribunal a 6 de maio.

O Central Coast Mariners, onde alinha Ángel Torres, revelou que a federação australiana impôs uma suspensão ao jogador. «Dadas as supostas infrações criminais graves pelas quais Torres foi acusado, a Football Australia impôs imediatamente uma suspensão sem culpa», lê-se no comunicado do clube.

Ángel Torres veio da Colômbia para os juniores do FC Porto em 2018/19, tendo ainda passado pela equipa B dos dragões, antes de mudar-se para o Alverca. Na época passada, jogou no Balzan Youths, de Malta.

Em 2023/24, soma 15 golos e sete assistências em 33 jogos pelos Mariners.