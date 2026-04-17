O jogo entre o Melbourne Victory e o Newcastle Jets, para a 25.ª jornada da Liga australiana, prometia. Por mais que não seja por estarmos a falar do terceiro contra o primeiro classificado.

Ainda assim o momento do jogo decorreu já nos instantes finais e podemos dizer que teve pouco a ver com... futebol.

No AAMI Park, em Melbourne, o relvado foi invadido por dezenas de gaivotas. Mas já lá vamos.

Para começar, o jogo terminou empatado (2-2) e contou com participação portuguesa. Roderick Miranda, ex-Benfica, foi titular do lado do Melbourne Victory, terceiro classificado, que recebeu o líder da Liga, Newcastle Jets.

Para a equipa do defesa luso, o japonês Charles Nduka bisou em apenas três minutos (31m e 34m). Já do lado dos Jets, foi o australiano Eli Adams a bisar (19m e 89m).

Com este resultado (2-2), Melbourne segue em terceiro com 37 pontos – a oito do líder Jets.

Já em tempo de compensação chegou o evento principal. Decorria o minuto 92 quando dezenas de gaivotas invadiram o estádio. Dois jogadores dos Jets preparavam-se para cobrar um livre... completamente rodeado dos «invasores».

O jogo seguiu, mas entre circunstâncias muito insólitas.

Ora veja o momento: