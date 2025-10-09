10-0! Áustria goleia e Arnautovic entra para a história com póquer
Grillitsch (Sp. Braga) assistiu para um dos golos do agora melhor marcador da seleção. Dedic titular na Bósnia, que deixa escapar vitória e vê austríacos fugir na liderança. Ivanovic suplente utilizado no empate da Croácia
A Áustria goleou San Marino por 10-0 na noite desta quinta-feira, em jogo da terceira jornada do grupo H da qualificação europeia para o Mundial 2026, numa noite em que o avançado Marko Arnautovic fez um póquer e entrou para a história ao tornar-se o melhor marcador de sempre da seleção.
Em Viena, a seleção treinada por Ralf Rangnick começou a construir o resultado com um golo de Romano Schmid, aos sete minutos. Depois, Marko Arnautovic (8m), Michael Gregoritsch (24m), Stefan Posch por duas vezes (30m, 42m) e Konrad Laimer (45m) elevaram o resultado para 6-0 na primeira parte.
Na segunda parte, Arnautovic marcou mais três golos (47m, 83m, 84m), fechando o resultado em 10-0 com um golo histórico, o seu 45.º pela seleção, ultrapassando os 44 golos de Toni Polster. O 9-0, ao minuto 83, teve assistência do médio do Sp. Braga, Florian Grillitsch, que entrou ao minuto 71.
E se um é agora o melhor marcador da história da seleção, houve um estreante em grande. Tome nota: Nikolaus Wurmbrand, 19 anos, avançado do Áustria Viena. Pelo meio dos golos de Arnautovic, fez o 8-0 da Áustria, ao minuto 76, na sua primeira internacionalização A.
À mesma hora, no outro jogo do grupo, a Bósnia e Herzegovina, com o lateral-direito Amar Dedic (Benfica) a titular, empatou 2-2 na visita a Chipre. A Bósnia esteve a vencer por 2-0 com um golo de Nikola Katic (10m) e um autogolo de Neofytos Michael (36m), mas Chipre conseguiu empatar com os golos de Konstantinos Laifis (45+1m) e Ioannis Pittas, de penálti (90+7m).
Na classificação, a Áustria é agora líder isolada com 15 pontos, seguida por Bósnia (13 pontos), Roménia (sete), Chipre (cinco) e San Marino (zero), sendo que austríacos e romenos têm um jogo a menos em relação aos restantes três adversários.
Noutro jogo da noite com jogadores que atuam em Portugal, o Chéquia-Croácia terminou sem golos, no grupo L. O avançado do Benfica, o croata Franjo Ivanovic, entrou ao minuto 62. O guarda-redes do Sp. Braga, Lukas Hornicek, foi suplente não utilizado nos checos.
Na classificação, Croácia e Chéquia seguem nos dois primeiros lugares, ambos com 13 pontos, mas com vantagem para os croatas, que têm ainda um jogo a menos. Seguem-se Ilhas Faroé com nove (venceu esta noite Montenegro por 4-0), Montenegro com seis e Gibraltar ainda sem pontos e menos um jogo.
Nota, ainda, esta quinta-feira, para a goleada dos Países Baixos ante Malta (0-4) e para a vitória da Finlândia ante a Lituânia (2-1), no grupo G. Lideram os Países Baixos (13 pontos), seguidos por Polónia (dez), Finlândia (dez), Lituânia (três) e Malta (dois). Países Baixos e Polónia têm um jogo a menos.
A noite teve ainda goleada da Dinamarca, com Froholdt (FC Porto) em destaque, além da derrota da Grécia, com Vagiannidis, Ioannidis (Sporting) e Pavlidis (Benfica) em campo.
