Troca de líder na liga austríaca: o Sturm Graz, adversário do Sporting na Liga Europa, subiu ao primeiro lugar, depois de vencer em casa do Wolfsberger por 2-1. E aproveitou o empate do Salzburgo, adversário do Benfica na Champions, na deslocação ao terreno do Austria Klagenfurt.

O Sturm Graz chegou ao intervalo a perder, depois de um autogolo do defesa maliano Amadou Danté, aos 40 minutos.

Depois do intervalo, no entanto, chegou à vitória com golos de Manprit Sarkaria, aos 54 minutos, e do georgiano Otari Kitsheivili, aos 60.

Ao contrário, o Salzburgo deu-se mal em casa do Austria Klagenfurt, apesar de ter chegado à meia-hora de jogo a vencer por 2-0. Marcaram o croata Roko Simic (aos oito minutos) e o ganês Forson Amankwah (aos 29).

Só que os campeões austríacos viram o defesa sérvio Pavlovic ser expulso pouco depois e a equipa da casa ainda reduziu a fechar o primeiro tempo por Nicholas Wimmer.

E na segunda parte surgiu o empate, aos 74 minutos, com um golo de Florian Jaritz. O Sturm Graz passou a ter mais um ponto que Salzburgo no topo da classificação.