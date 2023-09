O Salzburgo regressou este sábado às vitórias no campeonato austríaco, ao golear em casa do Lustenau (4-0), num jogo a contar para a nona jornada da competição.

Roko Simic abriu o marcador aos 21 minutos e Oumar Solet ampliou a vantagem logo a seguir, aos 25m. Antes do intervalo, Karim Konaté fez o 3-0 e Oscar Gloukh fechou o resultado aos 58 minutos.

Com este resultado, o Salzburgo, adversário do Benfica na Liga dos Campeões, consolida a liderança da tabela classificativa, com mais quatro pontos do que o Strum Graz, mas mais um jogo.