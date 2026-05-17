«Um conto de fadas». É desta forma que o LASK Linz resume a temporada em que festejou a conquista do título de campeão da Áustria pela segunda vez na história, sendo que a primeira aconteceu em 1965, já lá vão 61 anos.

O novo campeão austríaco ficou definido na última jornada da segunda fase da Liga, na qual o LASK Linz derrotou, fora de portas, o Áustria de Viena por 3-0, marcaram Xavier Mbuyamba [38m], Samuel Adeniran [49m, de penálti] e Melayro Bogarde [76m].

O triunfo permitiu-lhe segurar os dois pontos de vantagem para o segundo classificado, Sturm Graz, que à mesma hora derrotou o Rapid Viena por 2-0.

Wie heißt unser Meister? ASK!

Noch einmal, wie heißt er? ASK! pic.twitter.com/TOYHomVxnd — LASK (@LASK_Official) May 17, 2026

De recordar que o português João Sacramento foi o primeiro treinador do LASK Linz esta temporada, de onde saiu em setembro do ano passado devido a «um incidente disciplinar dentro da equipa técnica», explicou o clube na altura. Para o seu lugar foi contratado Dietmar Kühbauer, que conduziu a equipa ao título e à conquista da Taça da Áustria, em 2025/2026.

Na próxima época, LASK Linz e Sturm Graz vão disputar as fases de acesso à Liga dos Campeões, o Salzburgo vai à Liga Europa e o Áustria e o Rapid de Viena seguem para a Liga Conferência.