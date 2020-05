A Liga austríaca decidiu punir o LASK Linz com uma dedução de seis pontos depois de o clube ter violado o protocolo do regresso aos treinos, além de uma multa no valor de 75 mil euros.



Recorde-se que durante a segunda quinzena de abril o governo austríacos permitiu que as equipas voltassem aos treinos, mas em grupos pequenos. Porém, imagens de treinos coletivos do LASK começaram a circular e o organismo que rege a Bundesliga austríaca confirmou a veracidade das mesmas, referindo que o clube realizou sessões de treino com contacto físico e com mais de seis jogadores em quatro dias diferentes.



O líder do campeonato tem 14 dias para apresentar recurso da decisão tomada pela Liga local.



A confirmar-se a punição, o LASK, que tinha 27 pontos, passa a ter 21 e fica no segundo lugar a três do novo líder e com mais um que o Rapid Viena, terceiro colocado.



O campeonato austríaco vai ser retomado a 2 de junho quando faltam dez jornadas por disputar.