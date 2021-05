O piloto francês Romain Grosjean festejou o primeiro pódio na IndyCar no domingo e, horas depois do segundo lugar, o antigo corredor na Fórmula 1 recordou o acidente que teve no Bahrein ao volante do Haas VF-20, a 29 de novembro de 2020.

«Trata-se de nunca desistir», escreveu Grosjean, através da rede social Instagram, na segunda-feira, na descrição que acompanhou a fotografia tirada por Grace Alivia Hollars.

Grosjean, apesar de já estar a correr, ainda se encontra em processo de recuperação das graves queimaduras que sofreu nesse Grande Prémio na Fórmula 1, que aconteceu há pouco mais de meio ano.