O Auxerre bateu esta sexta-feira o Sochaux no desempate por penáltis (5-4) após o nulo registado no tempo regulamentar e no prolongamento, na segunda ronda do play-off de subida à Ligue 1, que mantém o clube da Borgonha com hipóteses de voltar ao principal escalão, dez anos depois da descida em 2012.

Após o pontapé decisivo, a festa foi total por parte de jogadores e adeptos, com invasão total de campo por parte dos fãs do Auxerre, para festejar uma vitória que permite ao clube ir à eliminatória decisiva, com o 18.º e antepenúltimo classificado da primeira liga, que vai ser o Metz, o Saint-Étienne ou, salvo um autêntico milagre, o Bordéus.

Nesta altura, o Metz é 18.º com 31 pontos, os mesmos do Saint-Étienne, 19.º. O Bordéus é 20.º e último, com 28 pontos.