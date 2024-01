O luso-santomense Aylton Boa Morte marcou esta segunda-feira na visita do Kayserispor ao Galatasaray, mas a equipa de Istambul não vacilou na perseguição ao líder Fenerbahçe, tendo ganho por 2-1 no duelo da 20.ª jornada da primeira liga turca.

Aos 26 minutos, Victor Nelsson deu vantagem ao Galatasaray e foi já na segunda parte que Aylton Boa Morte fez o 1-1, aos 57 minutos. O empate até podai ter surgido no final da primeira parte, mas Stéphane Bahoken desperdiçou uma grande penalidade.

Porém, o Galatasaray, ainda privado do médio português Sérgio Oliveira por lesão, chegou ao 2-1 por Dries Mertens, aos 86 minutos, de penálti.

Com este resultado, o Galatasaray é segundo classificado com 51 pontos, a dois do líder Fenerbahçe. O Kayserispor é oitavo, com 29 pontos.