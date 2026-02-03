Num duelo dos quartos de final da Taça dos Países Baixos, o AZ Alkmaar bateu o Twente numa batalha de 120 minutos. Acabou por vencer por 2-1, com um golo do irlandês Troy Parrott. 

Ainda com o treinador interino Leeroy Echteld, Alexandre Penetra foi titular pelo AZ. Matej Sin lançou o AZ na frente logo aos nove minutos, Kristian Hlynsson empatou a partida da segunda parte, aos 65 minutos. 

Já com a partida no prolongamento, Troy Parrott, herói da Irlanda na caminhada para o Mundial 2026 (vai jogar o play-off de apuramento), fez o golo da vitória aos 97 minutos, num remate à meia-volta. 

Outros dois jogos dos quartos de final acontecem na quarta-feira, com o último duelo marcado para quinta-feira. PSV é o último 'grande' em compita.

