O Qarabag empatou este domingo a três bolas com o Sabah Baku, em jogo da 22ª jornada do campeonato do Azerbaijão.

O próximo adversário do Sporting de Braga na Liga Europa lidera a prava com 51 pontos, mais 17 (!) do que o segundo classificado, o Sumgayit, que ainda não jogou nesta ronda.

O jogo teve quatro golos obtidos através de grandes penalidades. O montenegrino Marko Jankovic colocou o Qarabag na frente aos 31 minutos, mas o Sabah empatou mesmo em cima do intervalo, pelo argelino Ishak Belfodil.

O mesmo jogador colocou a equipa visitante em vantagem já no segundo tempo, mas o brasileiro Juninho Vieira voltou a empatar pouco depois.

Nos últimos minutos surgiram mais dois golos, um para cada equipa.

Tellur Mutallimov colocou a equipa de Baku na frente, já nos descontos, mas apenas dois minutos depois Yassine Benzia, outro argelino, restabeleceu a igualdade e fechou o resultado.