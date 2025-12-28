Internacional
Há 17 min
Bahrain: Al Muharraq de Nandinho vence e recupera a liderança
Triunfo por 2-0 construído com os golos de Arthur Rezende e Juninho Piauiense
RAS
O Al Muharraq, orientado pelo português Nandinho, venceu o Al Najma por 2-0 e recuperou o comando da liga do Bahrain, mesmo tendo menos um jogo disputado do que o Malkia e o Al Rifaa, que agora partilham o segundo posto com o Al Khalidiyah.
O jogo ficou com resolvido com um golo em cada parte, apontados por Arthur Rezende (25m) e Juninho Piauiense (54m).
Ainda invicto na prova, o Al Muharraq somou a terceira vitória consecutiva no campeonato, que lidera com 20 pontos, mais dois do que o trio composto por Malkia, Al Rifaa e Al Khalidiyah.
No restante jogo deste domingo referente à nona jornada da Liga do Bahrain, o Sitra venceu na casa do Al Ahli Manama por 2-1.
