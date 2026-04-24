O treinador português Nandinho conduziu esta sexta-feira o Al Muharraq à conquista da Taça do Bahrain, após uma vitória tangencial na final, com reviravolta, face ao Al Riffa (2-1).

A grande final não começou a correr de feição para a equipa do técnico luso, face ao golo na própria baliza de Soufian Mahrouq, quando decorria o minuto 13.

Só que, ainda antes do tempo de intervalo, Mohammed Al Hardan (28 minutos) restabeleceu a igualdade, abrindo caminho para Elliot Simões (48) assinar o tento da reviravolta, no início da segunda parte.

Esta foi a 34.ª vez que o Al Muharraq ergueu a taça daquele país e a segunda do palmarés do antigo técnico do Famalicão e Gil Vicente, que já tinha saboreado este troféu em 2023/24, mas ao serviço do Al Ahli Manama.

Contudo, a equipa de Nandinho não vencia este cetro desde a época 2019/20, numa final em que superou o Al Hidd, por 1-0.