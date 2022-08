Noite bonita em Camp Nou.



No jogo de solidariedade para com os que sofrem com esclerose lateral amiotrófica (ELA), promovido pelo antigo jogador e treinador Juan Carlos Unzué, Barcelona e Manchester City empataram a três golos.



Guardiola prometeu e Bernardo jogou no anfiteatro blaugrana, mas com a cor azul do clube de Manchester. O internacional português foi titular no campeão inglês juntamente com o compatriota Ruben Dias. De resto, os «citizens» começaram muito bem o encontro e colocaram-se em vantagem aos 21 minutos por Julián Álvarez, após uma falha incrível de Iñaki Pena.



Se o guarda-redes catalão esteve mal, Ortega não fez melhor. O guarda-redes recrutado este verão ficou muito mal na fotografia do lance que deu o Barça o 1-1 anotado por Aubameyang.



Os treinadores foram mexendo na equipa - Cancelo entrou ao intervalo - e a igualdade persistiu até aos 67 minutos quando Frenkie De Jong. Na sequência de um erro na saída de bola adversária, Depay foi desarmado por Ortega, mas a bola ficou para o médio neerlandês que fez a reviravolta catalã.



No entanto, a vantagem do Barcelona durou três minutos. Palmer saltou do banco e igualou a contenda a passe de João Cancelo. Apesar das constantes mudanças, o jogo manteve-se frenético e nove minutos depois, Depay voltou a dar vantagem aos blaugranas.



Foi só em cima do minuto 90 que o City igualou o encontro. Aos 90+9, Mahrez fez, de penálti, o 3-3 final.