Tijjani Reijnders chegou ao AC Milan no verão de 2023 e pegou logo de estaca na equipa italiana. O médio neerlandês também entra habitualmente nas opções titulares de Paulo Fonseca esta época, mas tudo poderia ser diferente, já que antes de se mudar para Milão, teve a possibilidade de rumar à Catalunha.

A revelação foi feita pelo pai do jogador de 26 anos, em entrevista ao Algemen Dagblad.

«Aconselhei o meu filho a recusar o Barcelona. Lá, poderia ser suplente e corria o risco de fracassar, como aconteceu com muitos outros», começou por dizer.

«Também houve interesse de clubes ingleses, mas só falei com eles através de intermediários. Só tive contacto direto com o Barcelona, falando com o diretor desportivo, Deco. Até tive de verificar a fotografia do perfil para ter a certeza de que era mesmo ele», recordou ainda.

Na altura, Sergio Busquets tinha deixado o Barça e o médio do AZ Alkmaar entrou nas cogitações para suceder ao antigo internacional espanhol.

«É claro que ficámos lisonjeados com o interesse do Barcelona. Mas eles estavam à procura de um substituto para o Busquets e eu disse logo ao meu filho que ele não tem esse perfil. Não é o tipo de jogador com as características que eles queriam. Mais cedo ou mais tarde, acabaria no banco», explicou.

Depois de cumprir meia centena de jogos na época de estreia, Reijnders leva nove partidas (duas assistências) na presente temporada.