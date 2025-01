A vida não está fácil para Ansu Fati, que continua a não fazer parte das escolhas de Hansi Flick. O jogador de 22 anos não foi convocado pela terceira vez consecutiva, tendo sido afastado já nas meias-finais e final da Supertaça de Espanha e, agora, para o jogo da Taça do Rei, frente ao Betis.

Nesta época, Ansu Fati soma apenas 186 minutos, em oito jogos, havendo por isso a possibilidade do jogador ser novamente cedido para ganhar ritmo competitivo, após várias paragens devido a lesão.

Segundo o jornal Sport, apesar dessa ideia não agradar ao jogador, que tem contrato com os catalães até junho 2027, vários clubes espanhóis veem com bons olhos a vinda do jovem, como é o caso do Girona, Valência ou Betis.

Recorde-se que o jovem jogador formado na «cantera» do Barcelona, já tinha sido emprestado na época passada (2023-24) ao Brighton da Liga inglesa.