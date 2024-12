Más notícias para o Barcelona! Esta segunda-feira, o clube catalão anunciou que Lamine Yamal está lesionado e deve ficar de fora durante três a quatro semanas.

«O jogador Lamine Yamal recebeu uma pancada no tornozelo direito durante o jogo contra o Leganés no domingo. Os testes realizados na segunda-feira revelaram que o jogador tem uma lesão de grau 1 no ligamento do tornozelo. O jogador deve ficar fora por 3 a 4 semanas», pode ler-se no comunicado oficial.

Peça chave do Barcelona, Lamine saiu aos 75 minutos na derrota frente ao Leganés (1-0). Esta temporada já fez um total de 21 jogos, marcou seis golos e apontou 11 assistência pelos culés.

De referir que o extremo de 17 anos recupera antes da visita ao terreno do Benfica, da sétima jornada da Liga dos Campeões, marcado para 21 de janeiro de 2025.

MEDICAL NEWS ❗️



The first team player Lamine Yamal received a blow to the right ankle during the game against CD Leganés on Sunday. Tests carried out on Monday have revealed that the player has a grade 1 injury to a ligament in the ankle. The player is expected to be out for 3… pic.twitter.com/IAFD0pWFSS