Lionel Messi deixou o Barcelona no verão de 2021, mas os catalães ainda têm dívidas com o internacional argentino, revelou o presidente do clube, Joan Laporta.

«O que lhe devemos é o adiamento da folha salarial que foi acordado com a direção anterior e que resulta em pagamentos pendentes que terminam em 2025. Ele é pago religiosamente», afirmou o líder dos blaugrana, em entrevista ao La Vanguardia.

Laporta garantiu ainda que entende a decisão de Messi em rumar ao Inter Miami e revelou que o Barça está a preparar uma homenagem no renovado Camp Nou.

«Eu entendo, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tínhamos um acordo com a La Liga de que iríamos dedicar parte dos recursos que temos para Messi. Dentro do plano de viabilidade foi contemplado. Comunicámos isso a Jorge Messi. Ele disse-me que o Leo tinha passado um ano muito difícil em Paris e que queria menos pressão. Com a nossa opção, teria continuado a sofrer pressão e eu compreendi a sua decisão. Boa sorte para ele e já começamos a preparar sua super homenagem. No marco do 125.º aniversário e quando voltarmos ao Camp Nou seria perfeito», sublinhou.

O presidente do Barcelona abordou outros temas, nomeadamente o mercado de transferências. Laporta quer que Ansu Fati continue na Catalunha e que «faça a diferença, porque tem talento para isso», além de ter revelado abordagens por vários jogadores.

«Há ofertas por Christensen, Pedri, Gavi, Ronald Araújo, Ter Stegen, Ansu, Raphinha e Balde. Mas não somos um clube de vendas», vincou, tendo ainda confirmado o acordo com o Tottenham por Lenglet está próximo e que «ainda falta [Sergiño] Dest».

Já sobre reforços, o líder blaugrana reconheceu que o meio-campo precisa de novos jogadores.

«Xavi entende a situação do clube. Gostaria de reforçar o meio-campo, mas sabe que algumas opções são inviáveis ​​e estaríamos errados. Cortaríamos a progressão dos jovens da formação», afirmou, acrescentado que Oriol Romeu «teve um ano extraordinário no Girona» e está dentro das opções.

Laporta, por fim, também informou que Deco vai ser anunciado como novo elemento da estrutura do clube «em meados de julho».