O Barcelona deu um passo atrás em relação ao regresso ao Camp Nou, mítico estádio que tem estado em obras desde 1 de junho de 2023. O clube liderado por Joan Laporta tinha emitido um comunicado há três semanas em que prometia o regresso ao renovado recinto no dia dez de agosto, mas agora cancelou em novo comunicado.

Nesta sexta-feira, o Barcelona viu-se obrigado a anunciar o cancelamento do jogo do troféu Joan Gamper, contra o Como, que iria marcar o regresso dos adeptos ao estádio que agora tem uma capacidade para 105 mil espetadores.

«Esta decisão deve-se ao facto de a execução dos trabalhos necessários para cumprir os requisitos da Portaria que regula os procedimentos de intervenção municipal em obras ter inviabilizado a conclusão dos procedimentos necessários para a concessão da licença de primeira ocupação», explicam.

Ainda há três semanas, havia empreitadas por concluir no terceiro anel, o anel VIP duplo, a instalação da cobertura e o espaço urbano em redor do estádio. Desta forma, os adeptos vão ter de esperar. Durante as obras, o estádio de Montjuic tem sido a casa emprestada do Barcelona.

O comunicado não esclarece se o jogo mantém-se de pé ou se irá ser realizado noutro estádio. A imprensa espanhola diz que o duelo poderá realizar-se no estádio Johan Cruyff, com apenas seis mil espetadores.