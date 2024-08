O jovem futebolista do Barcelona, Marc Bernal, sofreu uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, com lesão do menisco externo (lateral), confirmando-se o grave cenário após a saída por lesão na vitória de terça-feira, na visita ao Rayo Vallecano (1-2).

«Marc Bernal tem uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e uma lesão associada ao menisco externo. Nos próximos dias, será submetido a tratamento cirúrgico», informa o Barcelona, em nota oficial.

O médio de 17 anos lesionou-se na reta final do jogo da 3.ª jornada da liga espanhola e vai falhar o resto da temporada.

Bernal estava a ser um dos principais destaques deste início de época dos catalães, tendo sido titular nos três primeiros jogos oficiais da época, para a liga, que terminaram com vitórias (todas por 2-1) ante Valencia, Athletic Bilbao e Rayo.