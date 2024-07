Nico Williams tem sido uma das figuras da seleção espanhola no Euro 2024 e, se já existia o interesse do Barcelona no jovem do Athletic Bilbao, Joan Laporta agora confirmou que os catalães têm margem financeira para a transferência.

«Obviamente que gosto - e muito - dele. Mas aqui temos de deixar trabalhar quem tem responsabilidade, e o Deco está a trabalhar para trazer os reforços que foram discutidos com o Hansi Flick. Espero ter boas notícias», começou por dizer Laporta aos microfones da Catalunya Ràdio.

«Hoje podemos contratar Nico Williams. Podemos enfrentar uma contratação do nível do Nico. É o resultado do trabalho que foi feito ao longo dos anos para chegar a este ponto», completou.

O extremo de 21 anos, refira-se, tem contrato com o Athletic até 2027 e uma cláusula de rescisão de 58 milhões de euros.