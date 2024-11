Bojan Krkic, pai de Bojan, que jogou no Barcelona e é atualmente coordenador do futebol dos catalães, revelou como o clube descartou Eden Hazard, quando o belga começava a encantar no futebol europeu, ao serviço do Lille.

«Conheci Eden Hazard no Campeonato da Europa de Sub-17. Nessa altura, Bélgica e Espanha eram superiores. Chegaram à final, Espanha venceu, mas Hazard jogou maravilhosamente durante todo o torneio, exceto na final», recordou o antigo olheiro do Barça, no programa "Què t'hi jugues" da SER Catalunya.

«Fui vê-lo em Montpellier. As duas equipas saíram para aquecer no mês de agosto, no calor, e faltou um do Lille. Todos a alongarem e ele estava a olhar para as bancadas. Ele jogou bem, mas em termos de dedicação e atitude não gostei», prosseguiu.

«Fui ver o próximo jogo, três dias depois, em Lille, contra o Angers. Ele estava no banco para descansar um pouco e depois saíram para aquecer. Aqueciam todos e ele ficava a ver o jogo», lembrou ainda.

A postura do extremo belga fez com que fosse «riscado» de imediato. «No relatório coloquei "descartado"... Este tipo de jogadores, que são muito bons, mostraram-me que não deram resultados. Eu descartei-os, mas não foi por causa da qualidade.»

Hazard viria a mudar-se em 2012 para o Chelsea, a troco de 40 milhões de euros. Sete anos depois, o Real Madrid pagou 120 milhões pelo belga, que não teve sucesso no Bernabéu e terminou a carreira ainda com 32 anos.